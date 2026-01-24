İstanbul Finans Merkezi’ne uluslararası ödül

Gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) sahiplerini buldu. Bu yıl Türkiye'yi temsil eden İstanbul Finans Merkezi (İFM), farklı kategorilerde iki ödül elde etti. İstanbul Finans Merkezi; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kulesi ile Avrupa'nın 'En İyi Ticari Yüksek Yapı'sı, Ofis Alanları ile Avrupa'nın En İyi Ofis Gelişim projesi seçildi. İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı, finansal ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan, Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu ödüllerle birlikte İstanbul Finans Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı. İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, "Kazandığımız uluslararası ödüller, İFM'nin küresel düzeydeki itibarinin ne kadar yüksek olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Merkez, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Proje, küresel finansın önemli merkezlerinden biri olma hedefinde" dedi.