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Giriş Tarihi: 1.8.2025 15:27 Son Güncelleme: 1.8.2025 15:27

İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında bugün itibarıyla yolcu seferlerine yeniden başladığını bildirdi.

AA
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul-Şam hattında haftanın her günü uçuşların devam ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"THY bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında yolcu seferlerine başladı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek. THY, İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracak. AJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep hattında ilk uçuşu yarın gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz."

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İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
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