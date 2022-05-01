İstanbul Havalimanı 2 yılın ardından yeni rekorunu kırdı





'İLK ÇEYREKTE 11 MİLYON 414 BİN YOLCU KULLANDI'



Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2022 yılının Ocak ayında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Karaaismailoğlu, "2022'nin Ocak-Mart döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı" diye konuştu.