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Giriş Tarihi: 5.2.2022 11:16 Son Güncelleme: 5.2.2022 11:50

İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci

Geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan uçuş verilerine göre 7 bin 55 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 27 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleştirildi.

Bu tarihlerde günlük en yüksek uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak Pazar günü ulaşıldı.



Listede Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid BarajasHavalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler 4'üncü sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'da zirvedeyiz. 27 Ocak – 3 Şubat Eurocontrol verilerine göre en çok uçuş yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" denildi.

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İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci
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