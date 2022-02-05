İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 27 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleştirildi.



Bu tarihlerde günlük en yüksek uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak Pazar günü ulaşıldı.





Listede Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid BarajasHavalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler 4'üncü sırada yer aldı.



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'da zirvedeyiz. 27 Ocak – 3 Şubat Eurocontrol verilerine göre en çok uçuş yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" denildi.