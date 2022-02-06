İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci

Geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı
, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde de Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleştirildi. Listede Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'da zirvedeyiz" denildi.