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Giriş Tarihi: 6.2.2022

İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci
Geçen yıl ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sıradaki yerini koruyan İstanbul Havalimanı, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde de Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleştirildi. Listede Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'da zirvedeyiz" denildi.
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İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci
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