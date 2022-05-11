İstanbul Havalimanı 84’ncü havayolunu ağırladı

HAVAYOLU SAYISI 84'E ULAŞTI

Yaz sezonunun başlaması ve Ramazan bayramı nedeniyle konulan ek seferlerle birlikte 8 Mayıs Pazar günü bin 320 uçuş ve 215 bine yakın yolcuya ev sahipliği yaparak salgın sonrası bir rekora imza atan İstanbul Havalimanı'ndan 15'i kargo olmak üzere toplamda sefer yapan havayolu şirketi sayısı ise Berniq Airways ile birlikte 84'e ulaşmış oldu.