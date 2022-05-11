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Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:14

İstanbul Havalimanı 84’ncü havayolunu ağırladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı 84’ncü havayolunu ağırladı

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İstanbul Havalimanı’ndan sefer yapan  havayolu  sayısı 84’e ulaştı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan verilere göre 'Uluslararası Yolcu Trafiği' alanında geçen yıl ağırladığı 26.5 milyon yolcuya dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, yeni havayolu şirketlerini ağırlamaya devam ediyor. Havalimanının son misafiri merkezi Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan Berniq Airways oldu. Şirket, Bingazi ile İstanbul Havalimanı arasında seferlere başladı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Airbus 320 uçakla bugün gerçekleştirilen ilk seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ve uçuş ekibi uçağın kapısında düzenlenen törenle şeker ve çiçeklerle karşılandı. Temsil ve gözetim hizmetleri Bilen Havacılık tarafından yapılacak şirket haftanın iki günü Bingazi ve İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı sefer yapacak.

HAVAYOLU SAYISI 84'E ULAŞTI

Yaz sezonunun başlaması ve Ramazan bayramı nedeniyle konulan ek seferlerle birlikte 8 Mayıs Pazar günü bin 320 uçuş ve 215 bine yakın yolcuya ev sahipliği yaparak salgın sonrası bir rekora imza atan İstanbul Havalimanı'ndan 15'i kargo olmak üzere toplamda sefer yapan havayolu şirketi sayısı ise Berniq Airways ile birlikte 84'e ulaşmış oldu.

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İstanbul Havalimanı 84’ncü havayolunu ağırladı
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