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Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:32 Son Güncelleme: 31.1.2023 12:37

İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır zirvede yer alan İGA İstanbul Havalimanı ocak ayının 4’ncü haftasında günlük bin 229 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı Avrupa’da ilk sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) ocak ayının dördüncü haftasına ilişkin hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre; Avrupa hava sahasında günlük ortalama 21 bin 429 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 84'üne denk gelirken son üç yıldır ağırladığı yolcu sayısı bakımından Avrupa'daki havalimanları arasında lider olan İGA İstanbul Havalimanı, ocak ayının 4'ncü haftasında da liderliğini sürdürdü.

Günlük bin 229 uçuşla ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 104 uçuşla Londra Heathrow havalimanı takip etti.

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İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada
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