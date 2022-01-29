İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı. En yoğun havalimanları arasında Türkiye'den üç havalimanı yer aldı



İLK 10'DA TÜRKİYE'DEN 3 HAVALİMANI VAR



Avrupa Kıtası'ndaki havalimanları geçen yıl, salgın öncesini ifade eden 2019 yılına oranla 1.4 milyar yolcu kaybı yaşadı. Geçen yıl yolcu trafiği 2020 yılına göre yüzde 37 oranında artış gösterse de 2019'a kıyasla yolcu sayısında azalma yüzde 59 oranında gerçekleşti. Bu yıl Avrupa'daki en işlek 10 havalimanı arasında Türkiye'den üç havalimanı yer aldı



İSTANBUL HAVALİMANI AÇIK ARA BİRİNCİ



Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve 2020 yılında 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Geçen yıl 280 bin 109 uçağa hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla açık ara Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu.



İstanbul Havalimanı'nı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 25.4 milyon yolcu ile dördüncü, Moskova Domodedovo Havalimanı 25 milyon yolcu ile beşinci sırada yer aldı.



SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA İLK 10'DA



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı 24.9 milyon yolcu ile listede 6'ncı sırada yer alırken, Frankfurt Havalimanı ise 24.8 milyon yolcu ile yedinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı 21.3 milyon yolcu ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken, salgın öncesinde Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow Havalimanı 19 milyonu listenin 10'ncu sırasında yer aldı.