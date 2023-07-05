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Giriş Tarihi: 6.7.2023

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), EUROCONTROL'ün 26 Haziran-2 Temmuz dönemine ait raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.525 uçuşla en yoğun havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldığını bildirdi. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1.008 uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı. Paylaşımda, "Ülkemiz, günlük ortalama 3 bin 892 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer almıştır. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında THY günlük ortalama 1.685 uçuş ile 3'üncü sırada" bilgilerine yer verildi.
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
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