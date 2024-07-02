İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

ACI Europe'un hazırladığı "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, İGA İstanbul Havalimanı 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa birincisi oldu. Avrupa'daki havalimanlarının operasyonel mükemmelliği için çalışan ACI Europe (Airport Council International-Europe) "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu" yayınlandı. Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısı pandemi öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldı. İGA İstanbul Havalimanı'nın performansı ise 2019 seviyesine kıyasla yüzde 9 arttı. Raporda, İstanbul Havalimanı'nın 'doğrudan bağlantı' açısından Avrupa sıralamasının zirvesinde yer aldığı ilan edildi. ACI Europe ayrıca, Türkiye'nin küresel aktarma merkezi İGA İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'ya 'en iyi', Asya- Pasifik'te ise 'en iyi ikinci' doğrudan bağlantıya sahip havalimanı olduğunu; bu bağlantıların geçen yıla kıyasla yüzde 23 arttığını da açıkladı. Öte yandan, "34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi" 1-4 Temmuz tarihleri arasında İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde düzenleniyor. Kongre havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'den fazla havalimanı profesyonelinin katılımıyla gerçekleşecek.