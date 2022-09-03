İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İŞ BİRLİKLERİ ÇAĞRISI

Etkinlikte finansal sürdürülebilirliği desteklemek için havacılık sektöründe yeni ortaklık ve işbirliği biçimlerine ihtiyaç olduğu çağrısı yapılırken, rota geliştirmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekildi. Havayolu sektörünün her zaman bir potansiyeli olduğu, bu nedenle de pazara ve paydaşlara daha yakın olması gerektiği dile getirilen etkinlikte; İstanbul'a ve Avrupa'daki çok fazla gidilmemiş olan destinasyonlara turizmi yönlendirmenin Türkiye adına çok önemli olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.