İstanbul Havalimanı, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100. hava yolu" hedefine ulaştı

İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet'in 100. yılında ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı Air China'nın bugün seferlerini başlatmasıyla 100'e ulaştı.

Air China'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu sonrasında havalimanındaki giden yolcu terminalinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin zafer anıtı olarak nitelendirilmesinin kendileri için önemli bir gurur kaynağı ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bugün büyük hedeflerinden birisini daha gerçekleştirmenin gururu yaşadıklarını belirten Bilgen, "Coşkuyla, gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı için havalimanımızda faaliyet gösteren hava yolu firmasının sayısını 100'e ulaştırmaktı. Bunu bugün başarmış bulunmaktayız. Air China, bugün havalimanımıza bugün ilk uçuşunu yaptı. Yeni dostumuz ve paydaşımızı Air China'ya, yöneticilerine, çalışanlarına ve yolcularımıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

Bilgen, Türkiye'nin pek çok özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir turizm ülkesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülkesi olduk. TÜİK verilerini göre bu yılın ilk 6 ayında turizm gelirlerimiz yüzde 27 arttı. 2023 yılının 11 ayında İstanbul'a gelen 16 milyon turistin ise 11 milyondan fazlası İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Önümüzde yeni hedeflerimiz, hedef coğrafyalarımız ve önemli potansiyeller var. Buradan alacağımız payı arttırmak için hedeflerimizi, hizmetlerimizi ve işbirliklerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. İstanbul Havalimanı olarak, bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden birisi olmamız vesilesiyle 61 hava yolu şirketiyle başlayan yolculuğumuzda bugün 100 hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Bunu hem havacılık sektörüne hem ülke turizmine önemli katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Bugün Air China'nın da katılmasıyla dünyada en çok hava yolu şirketini uçtuğu ilk 3 havalimanından birisi konumuna gelişmiş durumdayız."

İGA CEO Vekili Bilgen, 2024 yılında ise hedeflerinin yaklaşık 85 milyon yolcu olduğu dile getirerek, bu doğrultuda hedef coğrafyalar özelinde çalışmalarına devam ettiklerini, gelecek yılın ilk 6 ayında ise 5 yeni hava yolu şirketini İstanbul Havalimanı'na kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

İstanbul Havalimanı'nın dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan havalimanı konumuna geldiğini vurgulayan Bilgen, "Yakın zamanda yeni hava yollarının aramıza katılmasıyla 'dünyada en çok hava yolu şirketinin operasyon yaptığı havalimanı' olarak, bu anlamda dünyada zirveye ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Çin ve Uzak Doğu destinasyonlarına ek olarak Kuzey Amerika ve Asya'daki diğer noktalardaki hedeflerimiz devam ediyor." diye konuştu.

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN DİNAMİK VE EN CAZİP ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ"

Air China Türkiye Genel Müdürü Huaning Zhang ise İstanbul'a sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu uçuşla Türkiye ile Çin arasında yeni bir hava yolu köprüsünün kurulduğunu kaydeden Zhang, "İstanbul, dünyanın en dinamik ve en cazip şehirlerinden birisidir. Bu kent Doğu ve Batı medeniyetlerini birleştiren önemli bir köprüdür. Bu tarihi kente Pekin'den doğrudan uçuşları başlatmamız tüm yolcularımıza yepyeni bir deneyim anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian de Air China'nın başkent Pekin'den direkt İstanbul'a sefer başlatmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu uçuşlarla iki ülke arasındaki bağlantının daha da güçleneceğinin altını çizen Jian, seferlerin başlatılmasında emeği olan devlet yetkililerine ve İGA yöneticilerine teşekkür etti.

AİR CHİNA HAFTA 3 GÜN SEFER DÜZENLEYECEK

Sichuan Airlines, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines'ın ardından İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarına başlayan "Star Alliance" üyesi Air China'nın Pekin'deki Beijing Capital Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seferleri haftada üç gün icra edilecek.

Seferler, 30'u "business" sınıf olmak üzere toplam 237 koltuk kapasiteli "Airbus A330-200" tipi uçaklarla yapılacak.