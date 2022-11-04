İstanbul Havalimanı dünyada 1 numara oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 10 ayda ağırladığı toplam 53,8 milyon yolcu ile 351 bin uçuş yaptığı bilgisini paylaşarak CN Traveler tarafından düzenlenen 2022 Readers' Choice Awards'ta dünyanın en iyi havalimanları arasında 1. sırada olduğunu bildirdi.
DÜNYANIN EN İYİSİ, AVRUPA'NIN EN YOĞUNU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi, Avrupa'nın en yoğunu! İstanbul Havalimanı 10 ayda ağırladığı toplam 53,8 milyon yolcu ve 351 bin uçuş ile başarısını sürdürüyor! Bu gurur Türkiye'nin!" dedi.
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi, Avrupa'nın en yoğunu!✈️— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 4, 2022
İstanbul Havalimanı 10 ayda ağırladığı toplam 53,8 milyon yolcu ve 351 bin uçuş ile başarısını sürdürüyor!
Bu gurur Türkiye'nin!🇹🇷 pic.twitter.com/1SSoMnqPc1