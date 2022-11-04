İstanbul Havalimanı dünyada 1 numara oldu!

DÜNYANIN EN İYİSİ, AVRUPA'NIN EN YOĞUNU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi, Avrupa'nın en yoğunu! İstanbul Havalimanı 10 ayda ağırladığı toplam 53,8 milyon yolcu ve 351 bin uçuş ile başarısını sürdürüyor! Bu gurur Türkiye'nin!" dedi.