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Giriş Tarihi: 15.7.2022

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçildi
DÜNYANIN en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure Dergisi'nin her yıl düzenlediği 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı. Dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen ankette ilk sırada yer alan Singapur'daki Changi Havalimanı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha da azaltan İGA İstanbul Havalimanı, Hamad, Dubai, Incheon, Hong Kong, Zürih, Abu Dhabi, Haneda, ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.
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İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçildi
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