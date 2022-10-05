İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi

Dünyada en fazla okunan seyahat ve gezi dergileri arasında bulunan Conde NASt Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda belirlediği 'Okuyucuların Seçimi Ödülleri' açıklandı.
Okuyucunun katıldığı ankette en iyi havalimanları, havayolları, şehirler, oteller, tatil köyleri gibi farklı kategorilerde beğendikleri hizmet ve uygulamaları oyladılar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete alınan ve açılışından 4 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi konumun gelen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl Singapur Havalimanı'nı geride bırakarak Conde NASt Traveler okuyucuları tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' olarak seçildi.
Listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan İsviçre'deki Zürih Havalimanı'nı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı takip etti.
ÇALIŞANLAR VE PAYDAŞLARLA KUTLANDI
Alınan ödül İGA İstanbul Havalimanı Terminalinde çalışanlar ve havalimanın paydaşlarının katıldığı bir etkinlikte açıklanarak kutlandı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Sayın Mehmet İlker Haktankaçmaz havalimanın bugüne kadar bir çok uluslararası kuruluşlar tarafından denetlendiğini ve denetlemelerden geçtiğini belirterek okuyucu oyları ile dünyanın en iyi havalimanı seçilmiş olmanın ise ayrı bir önemi olduğunun altını çizdi.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK
Haktankaçmaz "IGA'nın. gerek bugün gerekse daha önce aldığı ödüller tesadüfen alınmış ödüller değil. Bu havalimanı özellikle yakın çevresiyle birlikte bu ülkenin vizyon projelerinden birisi. Bu ülkenin geleceğinde çok büyük rol oynayacak projelerden, işlerden birisi. Ben bu ödülün. havalimanımıza kazandırılmasında emeği geçen elbette ki bu havalimanındaki kamu kurum ve kuruluşlarında en alttan en üstte kalan bütün çalışanların emeği var. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ
İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nın açılışından itibaren kusursuz bir operasyon yaparak yolcularına unutamayacakları bir deneyim yaşatarak liderlik hedeflediğini belirterek "Yaptığımız performansla, paydaşlarımızla beraber bu hedeflere doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Geçen sene ikinci olduğumuz listede bu sene 'Dünyanın en iyi havalimanı' statüsünü kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.
240 BİN KİŞİ BİZİ ONORE ETTİ
İGA İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar finans, operasyon, insan kaynakları çevre ve sürdürülebilirlik gibi bir çok alanda 60'a yakın ödül aldığının altını çizen Samsunlu, 240 bin gibi geniş bir kitlenin bizi Dünyanın en iyi havalimanı' seçmesinin kendilerini onore ettiğini belirtti.
YIL SONUNDA HEDEF 60 MİLYON YOLCU
Samsunlu "Salgın bu projenin nazarıydı oldu. Açıldıktan bir süre sonra salgına yakalandık. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın THY'nin çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem biz hem THY hem dirençli havayolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bugün itibariyle yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolcuyu geçtik. Sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum" dedi.
LİDER OLMAK ÖNEMLİ LİDER KALMAK DAHA DA ÖNEMLİ
Samsunlu şöyle devam etti: Uluslararası arenada Türk Hava Yolları'yla beraber kendimizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte. hep beraber bu katma değeri arttırarak devam edeceğiz. Seneye cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Çok önemli performans, çok önemli başarılar, çok önemli ayrışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim için önemli olan bir kere değil, her zaman lider olmak. Biz artık suyun seviyesini buraya çektik. Bunun altına inmemiz mümkün değil. Bundan sonra bunun da üstüne doğru havalimanımızı çıkartacağız. Sadece bu mercide değil, başka mercilerde de dünyanın en iyi havalimanı dedirtmeyi sağlayacağız. Lider olmak önemli, liderlikte kalmak daha önemli ve daha zor. Bunu yapmak için de hep beraber 7/24 azimle çalışmaya devam edeceğiz.
16 MİLYON OKUYUCUSU VAR
Merkezi New York ve Londra'da bulunan derginin dünya çapında 32 pazarda yayın hayatına devam ediyor. Conde Nast'ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair ve Condé Nast Traveler gibi çok sayıda dergi bulunuyor. Tüm dünya genelinde ise aylık 5 milyon fiziki okura sahip olan yayının dijital tarafta aylık 16 milyon okuru ve sosyal medyada yine 16 milyon kullanıcısı bulunuyor. Dünya genelinde Condé Nast Traveler "Okuyucuların Seçimi" anketine yüz binlerce okuyucu katılım sağlıyor.