İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi

240 BİN KİŞİ BİZİ ONORE ETTİ

İGA İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar finans, operasyon, insan kaynakları çevre ve sürdürülebilirlik gibi bir çok alanda 60'a yakın ödül aldığının altını çizen Samsunlu, 240 bin gibi geniş bir kitlenin bizi Dünyanın en iyi havalimanı' seçmesinin kendilerini onore ettiğini belirtti.

YIL SONUNDA HEDEF 60 MİLYON YOLCU

Samsunlu "Salgın bu projenin nazarıydı oldu. Açıldıktan bir süre sonra salgına yakalandık. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın THY'nin çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem biz hem THY hem dirençli havayolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bugün itibariyle yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolcuyu geçtik. Sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

LİDER OLMAK ÖNEMLİ LİDER KALMAK DAHA DA ÖNEMLİ

Samsunlu şöyle devam etti: Uluslararası arenada Türk Hava Yolları'yla beraber kendimizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte. hep beraber bu katma değeri arttırarak devam edeceğiz. Seneye cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Çok önemli performans, çok önemli başarılar, çok önemli ayrışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim için önemli olan bir kere değil, her zaman lider olmak. Biz artık suyun seviyesini buraya çektik. Bunun altına inmemiz mümkün değil. Bundan sonra bunun da üstüne doğru havalimanımızı çıkartacağız. Sadece bu mercide değil, başka mercilerde de dünyanın en iyi havalimanı dedirtmeyi sağlayacağız. Lider olmak önemli, liderlikte kalmak daha önemli ve daha zor. Bunu yapmak için de hep beraber 7/24 azimle çalışmaya devam edeceğiz.

16 MİLYON OKUYUCUSU VAR

Merkezi New York ve Londra'da bulunan derginin dünya çapında 32 pazarda yayın hayatına devam ediyor. Conde Nast'ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair ve Condé Nast Traveler gibi çok sayıda dergi bulunuyor. Tüm dünya genelinde ise aylık 5 milyon fiziki okura sahip olan yayının dijital tarafta aylık 16 milyon okuru ve sosyal medyada yine 16 milyon kullanıcısı bulunuyor. Dünya genelinde Condé Nast Traveler "Okuyucuların Seçimi" anketine yüz binlerce okuyucu katılım sağlıyor.