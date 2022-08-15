Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:30 Son Güncelleme: 15.8.2022 15:04

İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA
İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA