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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:16

İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa'nın zirvesinde

AA
İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı haziran ayında 5 milyon 996 bin yolcu trafiğiyle Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) bu yılın 2. çeyreği hava trafik raporunu açıkladı.

Buna göre, Avrupa'daki havaalanlarında yolcu trafiği 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 artarken, İstanbul Havalimanı 2019'a göre en iyi toparlanmayı gösteren havalimanı oldu.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, haziran ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 115,4 artırdı.

Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı'nı, sırasıyla Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Madrid ve Barselona havalimanları izledi.

Öte yandan, Antalya Havalimanı da 3 milyon 911 bin yolcuyla listenin 8'inci sırasında yer aldı.

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İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa'nın zirvesinde
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