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Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:09 Son Güncelleme: 3.12.2022 10:10

İstanbul Havalimanı kasım ayını zirvede tamamladı

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımında son 3 yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayını da zirvede tamamladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı kasım ayını zirvede tamamladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25 Kasım-1 Aralık 2022 dönemine ilişkin verilerine göre; İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 210 uçuş ile liderliğini sürdürerek kasım ayında da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

2019 YILI PERFORMANSININ ÜZERİNE ÇIKABİLEN TEK HAVALİMANI

Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkan İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 153 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 108 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

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İstanbul Havalimanı kasım ayını zirvede tamamladı
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