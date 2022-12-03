İstanbul Havalimanı kasım ayını zirvede tamamladı

2019 YILI PERFORMANSININ ÜZERİNE ÇIKABİLEN TEK HAVALİMANI

Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkan İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 153 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 108 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.