İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın % 87’si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesinin yüzde 87'sinin tamamlandığını açıkladı. Günde 600 bin yolcu taşıyacak hattın devreye girmesiyle Arnavutköy ile Beşiktaş arasında 36 dakikaya, Başakşehir ile Kağıthane arasında 48 dakikaya, Küçükçekmece ile Kemerburgaz arası 50 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde konuştu. Karaismailoğlu, yakında açılışını yapacakları hattın araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladıklarını açıkladı. Karaismailoğlu, 31.5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 8 istasyon bulunduğunu, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ettiklerini belirtti.İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdıklarını belirten Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda havalimanı metrolarının beyni olacak" dedi. 2023'te 3 yeni raylı sistem hattını daha ülkeye kazandıracaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Kayseri'de Anafartalar-HT Tramvay Hattı, Kocaeli'de, Gebze Sahil-Darıca OSB metrosunun ilk etabını 2023'te açacağız" şeklinde konuştu.ULAŞTIRMA Bakanı Karaismailoğlu, devam eden demir yolu yatırım bütçesinin 27 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Başkaları kilometrelerce laf üretir; millete bir faydaları dokunmaz. Bizler; işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar" dedi.