İstanbul Havalimanı metrosu Kasım ayında hizmete alınıyor

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ PROJELERİNDEN BİRİSİ

Karaismailoğlu şu açıklamaları yaptı: "İstanbul Havalimanı Avrupa'da en iyi dünyanın ise beşinci havalimanı oldu. 10 milyar 250 milyon Euro'luk bir yatırımla yapılmış ve 200 bin arkadaşımıza istihdam sağlayan dünyanın en prestijli projelerinden biri olmuştur. . İstanbul Havalimanı günlük bin 400'e yakın uçak ve 230 bin yolcusuyla dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Hem devletin cebinden bir kuruş çıkmadan 10 milyar 250 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Hem de 25 yıllık işletme süresi içerisinde de 26 milyar Euro'luk kira getirisi olan dünyanın en prestijli projelerinden birini ülkemize yüzyıllar boyu hizmet edecek şekilde ortaya çıkardık."