İstanbul Havalimanı metrosu Kasım ayında hizmete alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Şantiyesinde (Kağıthane İstasyonu) Gençlerle bir araya gelerek test sürüşe gerçekleştirdi. Havalimanı durağında metro hattının son durumuyla ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, Kasım ayı itibariyle Kağıthane-Havalimanı arasının hizmete alınacağını duyurdu.
DÜNYANIN EN PRESTİJLİ PROJELERİNDEN BİRİSİ
Karaismailoğlu şu açıklamaları yaptı: "İstanbul Havalimanı Avrupa'da en iyi dünyanın ise beşinci havalimanı oldu. 10 milyar 250 milyon Euro'luk bir yatırımla yapılmış ve 200 bin arkadaşımıza istihdam sağlayan dünyanın en prestijli projelerinden biri olmuştur. . İstanbul Havalimanı günlük bin 400'e yakın uçak ve 230 bin yolcusuyla dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Hem devletin cebinden bir kuruş çıkmadan 10 milyar 250 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Hem de 25 yıllık işletme süresi içerisinde de 26 milyar Euro'luk kira getirisi olan dünyanın en prestijli projelerinden birini ülkemize yüzyıllar boyu hizmet edecek şekilde ortaya çıkardık."
KASIM AYI İTİBARİYLE METRO HİZMETE ALINACAK
"İstanbul Havalimanı günlük bin 400'e yakın uçak ve 230 bin yolcusuyla dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Kağıthane'den metromuza binerek havalimanımıza geldik. Hedefimiz Kasım ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na tüm vatandaşlarımızın metro ile ulaşmasını sağlamaktır. Kağıthane-Havalimanı arasını Kasım ayında bundan 6 ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek 37.5 kilometrelik Gayrettepe-Havalimanı metrosunu hizmete alacağız."
SABİHA GÖKÇEN METROSU DA EYLÜL AYINDA BİTECEK
Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Aranavutköy-Başakşehir-Halkalı ve Marmaray ile birlikte Küçükçekmece bağlantısını da 2023 yılı itibariyle de bitirerek yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını da milletimizin hizmetine sunmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul Havalimanı-Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattımızı da Aralık ayı itibariyle açmayı planladık. Eylül ayı içerisinde Kadıköy, Kartal, Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İstanbul'da şuan tam 250 kilometre işletilmekte olan metro hattımız var. Bakanlık olarak 103 kilometre hattımızı da bitirdiğimizde, Marmaray'ı da saydıktan sonra İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlık olarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız."