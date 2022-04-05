İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 98’ı tamam





Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Projeler tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, havalimanına iki koldan yolculuk sağlanacak. Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu hatlarla birbirine bağlanacak."