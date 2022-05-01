İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aradan sonra rekor kırıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2 yılın sonunda ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkati çekerek, "İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam bin 301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs'ta da bin 226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor" bilgisini verdi. Havacılığın, dünyada 2020'de etkili olan salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Salgın döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından 2021'de dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi."