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Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:00

İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için harekete geçti

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi taksiciler, aralarında düzenledikleri bağış kampanyası ile topladıkları 610 bin lirayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gönderdi.

AA
İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için harekete geçti

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yardımları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı taksicileri de aralarında düzenledikleri yardım kampanyasında topladıkları 610 bin lirayı AFAD'ın hesaplarına gönderme kararı aldı.

Toplanan yardımı AFAD hesabına aktaran Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kooperatif olarak, asrın felaketinin ardından düzenlenen yardımlara elimizden geldiği kadar katılmak istiyoruz. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Afetzedelerimizin yaralarını bir şekilde saracağız. Önemli olan devletimizin ayakta kalması, yıkılmaması. Kooperatif olarak depremzedelerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Devletimizin de emrindeyiz. Kooperatifimizin üyeleri ve yöneticileri olarak 610 bin liralık bağış topladık. Bu parayı AFAD'ın hesabına yatıracağız. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı afetzedeler için kullanmaya devam edeceğiz."

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İstanbul Havalimanı taksicileri depremzedeler için harekete geçti
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