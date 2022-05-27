İstanbul Havalimanı TIACA’nın ’vekil’ üyesi oldu

Başta Türk Hava Yolları ile hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Kargo'nun üç saatlik uçuş mesafesinde 120 ülke, 60 başkent ve 130 noktaya sunduğu erişim imkanı ile hava kargo taşımacılığında firmalara imkanlar sunan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük hava kargo ağı Uluslararası Hava Kargo Birliği'ndeki (TIACA) üyeliğini bir üst seviyeye taşıdı. 'Kurumsal' statüdeki üyeliğini 'vekil' üyeliğine yükselten İGA, birlik iletişimlerinde daha fazla görünürlüğün yanı sıra yönetim kurulu seçimlerinde oy hakkı kazanmış oldu. Üyeliğin yükseltilmesiyle ayrıca TIACA' nın vizyon ve misyonunu yönlendirmede de aktif olarak yer alınacak.

YILDA 4.5 MİLYON TON KARGO KAPASİTESİ

İGA İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 4.5 milyon ton kargo kapasitesine ulaşacak 'kargo şehri' ile kullanıcılarına coğrafi avantajının yanı sıra uzun dönemli ve geniş metrekarelerde planlama yapma olanağının yanı sıra, kargo uçaklarının kısa sürede park pozisyonuna gelebilmesi, antrepo önlerindeki uçak park alanları ve 29'dan fazla geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda park pozisyonu alabilmesi gibi özelliklerle de öne çıkıyor.