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Giriş Tarihi: 1.8.2023 09:14 Son Güncelleme: 1.8.2023 09:21

İstanbul Havalimanı yine 1'de

Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı birinci sırada yer aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşımda zirveden inmiyor, Türkiye hızlanıyor" diyerek En İyi H1 2023 Performansına sahip ilk 5 havalimanını da paylaştı.

İstanbul Havalimanı yine 1’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasına girerek birinci sırada yer aldığını duyurdu.

En İyi H1 2023 Performanslarına göre;

  1. İstanbul Havalimanı
  2. Milano - MXP
  3. Leipzig / Halle
  4. Madrid
  5. Köln - Bonn

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında 1. İstanbul Havalimanı. En İyi H1 2023 Performansları; 2. Milano - MXP 3. Leipzig / Halle 4. Madrid 5. Köln - Bonn. Ulaşımda zirveden inmiyor; Türkiye Hızlanıyor."

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İstanbul Havalimanı yine 1'de
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