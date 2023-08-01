İstanbul Havalimanı yine 1’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasına girerek birinci sırada yer aldığını duyurdu.

En İyi H1 2023 Performanslarına göre;

İstanbul Havalimanı Milano - MXP Leipzig / Halle Madrid Köln - Bonn

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında 1. İstanbul Havalimanı. En İyi H1 2023 Performansları; 2. Milano - MXP 3. Leipzig / Halle 4. Madrid 5. Köln - Bonn. Ulaşımda zirveden inmiyor; Türkiye Hızlanıyor."