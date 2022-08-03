İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından açıklanan listede 2 hafta üst üste zirvedeki yerini koruduğunu belirterek, "Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor. Temmuzda yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sonrasını planlayarak hareket ettiklerine, yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarına dikkati çekerek, bunun da meyvelerini topladıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Temmuzda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı" dedi.