İstanbul Havalimanı zirveyi sevdi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında Ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa'da zirvenin sahibi oldu.

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Londra, Paris, Madrid ve Amsterdam Havalimanları takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile rakamlarla duyurdu.