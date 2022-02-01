İstanbul Havalimanı’na girişte bilet kontrolü kaldırıldı

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2020 yılında başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada almaya hak kazanan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda salgını ile başlayan kapılardaki bilet kontrolü sona erdi



İstanbul Havalimanı'nın hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan ve yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulaması ile birlikte terminal binası herkesin hizmetine yeniden açılmış olacak



Havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek. Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adımı daha hayata geçmiş olacak