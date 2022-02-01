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Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:01 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:30

İstanbul Havalimanı’na girişte bilet kontrolü kaldırıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’na girişte bilet kontrolü kaldırıldı

Koronavirüs salgının başlangıcında toplum sağlığını korumak amacıyla  İstanbul Havalimanı’na girişte uygulanan bilet kontrolü  son buldu. Yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulaması ile birlikte terminal binası herkesin hizmetine yeniden açılmış olacak

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2020 yılında başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada almaya hak kazanan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda salgını ile başlayan kapılardaki bilet kontrolü sona erdi

İstanbul Havalimanı'nın hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan ve yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulaması ile birlikte terminal binası herkesin hizmetine yeniden açılmış olacak

Havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek. Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adımı daha hayata geçmiş olacak

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İstanbul Havalimanı’na girişte bilet kontrolü kaldırıldı
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