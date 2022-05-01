İstanbul Havalimanı’nda 2 yılın zirvesi: 200 bin yolcu

İstanbul Havalimanı'nda salgının başlangıcından beri en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı. Havalimanı dün toplam bin 293 uçuş ile 200 bine yakın yolcu kullandı.Salgında aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve uluslararası yolcu trafiği alanında geçen yıl hizmet verdiği 26.5 milyon yolcuya dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda normalleşme süreci devam ediyor.Yaz sezonunun başlaması ve yasakların esnetilmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda artışa geçen uçuş ve yolcu trafiği Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan taleple birlikte gerçekleştirilecek ek seferlerle zirve yaptı.Tatilin başladığı 29 Nisan Cuma günü bin 253 uçuş ile 193 binin üzerinde yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda dün ise salgınının başlangıcından beri en yüksek uçuş verilerine ulaşılıldı. Havalimanından dün toplam bin 293 uçuş oldu.