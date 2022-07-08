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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:17

İstanbul Havalimanı'nda 'bayram tatili' rekoru

DHA
İstanbul Havalimanı’nda ’bayram tatili’ rekoru

İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük Kurban Bayramı arifesinde yolcu yoğunluğu yaşanırken, açılışından bu yana havalimanında günlük en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 422 uçuş ile yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor. 29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor. İç ve dış hatlarda toplam bin 422 uçuşun gerçekleşmesi, yaklaşık 230 bin yolcunun da seyahat edeceği belirtildi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti. Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırırken; bilet ve bagaj için de sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport kontrolüne yönlendirildi.

TAKVİYE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.

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İstanbul Havalimanı'nda 'bayram tatili' rekoru
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