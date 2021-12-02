İstanbul Havalimanı’nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli yolcuların sorunsuz seyahat edebilmesi için havalimanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Özel park alanlarından, dinlenme yerlerine kadar en ufak ayrıntıların düşünülerek hayata geçirilen projeler ile engelli yolcular havalimanında seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Kendi kızının da bir engelli bir birey olduğunu ifade eden bu yüzden engelli yolcuların seyahatlerini daha kolay yapabilmesi için bütün detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade eden Samsunlu, "Kızım otistik olduğu için biz iyi kötü engelli gruplarının ailelerinin, çocuklarının neler yaşadığını hissedebiliyoruz. Benim kızım seyahat etme konusunda toleransı daha yüksek. Biz onunla belli dönemlerde Amerika'ya bile gitmişizdir ama bu toleransı yüksek olmayan Türkiye'de birçok birey var. Bu engelliler aileleriyle de seyahat etmeleri gerekiyor. Bunu sağlamak için de bizim gibi havalimanlarının ailelere yardımcı olması lazım" diye konuştu.

O ZAMAN FARK OLUŞTURUYORSUNUZ

Erişebilirlik konusunda İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve dünyadaki bir çok havalimanından önde olduğuna hatırlatan CEO Samsunlu, "Erişilebilirliği insan DNA'sının bir parçası gibi görmek lazım. Bunu parmağınızın ucuyla 'şunu yaptık mı yaptık' diye kutuya çarpı atmak olarak görürseniz dünyada herkes bunu yapıyor. Ama siz bunu kendi yolcu süreçlerinizin özel bir kulvarı olarak görürseniz ki biz bunu böyle görüyoruz. İşte o zaman fark oluşturuyorsunuz. Singapur Havalimanı bu konuya ciddi anlamda eğiliyor" diye ifade etti.

900 NOKTA ENGELLİ YOLCULARA AYRILDI

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcular için ayrılan noktaları basın mensuplarıyla birlikte gezen Kadri Samsunlu, " Havalimanı olarak bu konuda da kendimize bir görev almış durumdayız. Bu görev de otoparktan başlayan, terminalin kapısı, Check-in, danışma, ikinci kontrol ve köprüye kadar olan süreçte engellilerin web sitemizi, mobil uygulamamızı, ürettiğimiz altyapıya eklediğimiz çözümleri kullanarak kendi yollarını bulmaları ve bu seyahat noktasında sıkıntı yaşarlarsa onlara oluşturduğumuz özel odalarda da dinlenerek aileleriyle beraber uçaklarını beklemesini sağlamak. Biz havalimanımıza en yakın noktada 900 tane noktayı engelli bireylerimize ayırdık. Havalimanını kullanan tüm yolcularımızdan bu engelli park alanlarının engelliler tarafından kullanılması konusunda saygı bekliyoruz. Bu konuda da saygısızlık yapan tüm kullanıcıların peşindeyiz. Bugüne kadar da 7 bine yakın ceza kesildi ve bu ceza kesilmeye devam edecek. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, çünkü o alanlar engelliler için ayrılmış durumda. Engelli bireyler rahat hareket edebilse zaten o alanlar ayrılmaz. Ayırdıysak toplumun da buna saygı duyması lazım. Bu saygıyı oluşturma noktasında mülki idare amirliğiyle ve emniyetle beraber savaşımızı sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

DÜNYA SEVİYESİNDE DE BUNU TEKRARLAYACAĞIZ

Havalimanı olarak dünyada en iyi havalimanı olmayı hedeflediklerini ifade eden Samsunlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz dünyanın en iyi havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bakın ikinci, üçüncü olmak değil en iyisi olmayı hedefliyoruz. Bunun bacakları normal yolcunun burada müthiş bir deneyim kazanmasıyla sınırlı değil. Toplumun her seviyesindeki insana da bu havalimanında eşit olarak aynı mutluluğu sağlamamız gerekiyor. Erişilebilirlik de bunun en önemli bacaklarından biri. Bugün Türkiye'de 8 milyona yakın engelli vatandaş var. Bu toplam nüfusun yüzde 10'u demektir. Biz bunu göz ardı edip, onlara çözüm üretmeden bu havalimanını birinci duruma getiremeyiz. Neredeyiz? Bu sene Avrupa'da Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin verdiği erişilebilirlik ödülünü ilk kez biz aldık. Biz bunu dünya seviyesinde de tekrarlayacağız. "