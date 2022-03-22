İstanbul Havalimanı’nda gençlere özel ‘Youth Lounge’ hizmete girdi

15-30 yaş arası genç yolcuların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan 'Youth Lounge'da 4 saat ücretsiz internet hizmetinden playstationa, müzik sisteminden dev ekran projeksiyona kadar bir çok hizmetin yanı sırda ek olarak langırttan, D&R sponsorluğunda ücretsiz kutu oyunlarına ve güncel çizgi romanlarına kadar keyifli vakit geçirebilecekleri pek çok imkan sunulacak.

DÜNYANIN TRANSFER MERKEZİ

Dış hatlar terminali giden yolcu katında yer alan 'Youth Lounge' un açılışında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, İstanbul Havalimanı'nın konumu açısından dünyanın en önemli transfer merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, havalimanından üç saatlik bir uçuş mesafesinde 120'nin üzerinde ülkeye, 65'in üzerinde başkente ulaşılabildiğini, bu sürenin 4 saate çıkması durumunda ise 1.3 milyar insana ve 26 trilyon dolarlık bir ekonomiye erişilebildiğini belirtti.

SALGINA RAĞMEN AVRUPA'DA BİRİNCİ

İstanbul Havalimanı'nın gerek çağlar öncesinden gelen ticaret yolları, gerekse dünyada havacılığın geliştiği Asya, Afrika ve Avusturalya gibi rotaların üzerinde olmasından dolayı dünyanın en önemli transfer merkezlerden biri haline geldiği ifade eden İnankul, salgına rağmen geçen yıl ağırladığı 37 milyon yolcu ile Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı olduğunu hatırlattı.

DÜNYADA İLK KEZ UYGULANDI

İGA İstanbul Havalimanı için öncelikli hedeflerinin yolcuların seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek olduğunu kaydeden İnankul "Z jenerasyonu biçim için önemli. Sadece onların kullanabileceği bir 'lounge' tasarladık. Bu tasarımı yaparken ülkemizin önde gelen 7- 8 üniversitesi ile birlikte çalışarak, onların fikirlerini alarak havalimanı içindeki en güzel konumlardan bir tanesini ayırdık. Genç arkadaşlarımız burada oyunlar oynayıp, 4 saat ücretsiz internetten faydalanabilecek. Bunların yanı sıra network alanları olacak. Diğer arkadaşları ile burada bulaşabilecekler. Bu yaptığımız 'Youth Lounge' dünyada ilk defa İstanbul Havalimanı'nda uygulanan bir lounge. Günde 100 ile 150 misafirimiz ağırlamak istiyoruz. Bu hizmetlerimizi onlar için arttırarak devam ettirmek istiyoruz "diye konuştu.

BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILADI

'Youth Lounge'ı deneyimleyen gençlerden Sefa Sağdıç "İstanbul Havalimanı Avrupa ve dünya için en önemli destinasyonlardan biri. Burada bizim emeğimizin olması çok değerli. Beklentilerimizi karşıladı. Z jenerasyonuna yönelik trendleri iyi yakalamışlar. En uzun yolcular çok keyifli deneyimlere dönüşecek" dedi. Ayça Kolay emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışa katılan ünlü DJ Burak Yeter ise performansı ile gençlere keyifli dakikalar yaşattı