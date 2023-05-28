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Giriş Tarihi: 28.5.2023

İstanbul Havalimanı’nda Hatay yemekleri tanıtıldı

İstanbul Havalimanı’nda Hatay yemekleri tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı. İstanbul Havalimanı'nda 90'dan fazla işletmeyle yolculara uçuş öncesi ve sonrası yemeiçme hizmeti sunan TUM, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yaptığını söyledi. Samsunlu, "Burada yolcularımız tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak" dedi.



BİRER ELÇİ YAPACAĞIZ
TUM Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Dönmez ise medeniyetler şehri Hatay'ı yaşatma ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli unsurlarından birinin de Türk mutfağına sağladığı büyük katkının anlatılması olduğunu kaydetti.
Dönmez, "Havalimanından dünyanın farklı bölgelerine dağılan yolcularımızı Türk mutfağının birer elçisi yapmak en büyük misyonumuz" diye konuştu.

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İstanbul Havalimanı’nda Hatay yemekleri tanıtıldı
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