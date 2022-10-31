İstanbul Havalimanı’nda organik atıklar toprağa can veriyor

ORGANİK ATIĞIN KOMPOSTA DÖNÜŞÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda 26 bin metrekarelik alan içinde kurulu 4 bin metrekarelik Katı Atık Merkezi'ne her gün havadan ve karadan toplanan 150 ton atık; kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel olmak üzere 5 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Atık Merkezinde görevli özel ekiplerin tek tek ayırdıkları organik atıklar bir alanda toplanıyor.

Organik atıklar, daha sonra kahverengi atık diye adlandırılan ağaç dalları, budama parçaları ve çim atıkları, iş makinesiyle harmanlanarak yığınlar halinde sıralanıyor. Sıcaklık ve nem kontrolleri yapılan yığınlar, yaklaşık 2 buçuk ay boyunca her gün karıştırıldıktan sonra kompost alanında beklemeye alınıyor. Bu işlemlerin sonucunda elde edilen kompost ise toprakla buluşturuluyor.