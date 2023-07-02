İstanbul Havalimanı’nda otoparkta yer kalmadı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışı ve yurt içinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bin 593 uçuşta 252 bin 364 yolcu ile Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı.Dünyanın tek çatı altında en büyük otoparkı olan İstanbul Havalimanı otoparkında bayram tatilinde araç yoğunluğu yaşandı. 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulamayan yolcular otomobillerini geçiş yollarına park etmek zorunda kaldı. Günlük ücreti 130 TL olan otoparkta bazı sürücülerin yasak olmasına rağmen engelli araç park yerlerini kullandığı görüldü. Dönüşler nedeniyle iç ve dış hatlar geliş katında yolcu yoğunluğunun da oldukça fazla olduğu görüldü.