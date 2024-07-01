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Giriş Tarihi: 2.7.2024

İstanbul Havalimanı’nda rekor

İstanbul Havalimanı’nda rekor
İstanbul Havalimanı, önceki gün 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden bu yana tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 uçak trafiği olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraloğlu, "Ulaşımda zirveden inmiyoruz" dedi.
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İstanbul Havalimanı’nda rekor
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