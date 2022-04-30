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Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:34

İstanbul Havalimanı’nda son iki yılın zirvesi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda son iki yılın zirvesi

İstanbul Havalimanı’nda salgının başlangıcından beri en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı. Havalimanı bugün toplam bin 293 uçuş ile  200 bin yolcunun kullanması bekleniyor

Salgında aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve uluslararası yolcu trafiği alanında geçen yıl hizmet verdiği 26.5 milyon yolcuya dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda normalleşme süreci devam ediyor.

Yaz sezonunun başlaması ve yasakların esnetilmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda artışa geçen uçuş ve yolcu trafiği Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan taleple birlikte gerçekleştirilecek ek seferlerle zirve yaptı.

Tatilin başladığı 29 Nisan Cuma günü bin 253 uçuş ile 193 binin üzerinde yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda bugün ise salgın döneminin en yüksek uçuş verilerine ulaşılmayı bekleniyor. Havalimanından bugün toplam bin 293 uçuş ile 198 bin 332 yolcunun kullanması bekleniyor.

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İstanbul Havalimanı’nda son iki yılın zirvesi
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