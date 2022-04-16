İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi başladı

İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanlarında bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekâna yerleştiren 'gerçek dünya' teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi.

Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimi de yeni bir boyut kazanacak. Yolcular 'İstanbul Airport' uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabilecek.