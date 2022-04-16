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Giriş Tarihi: 16.4.2022 11:40

İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi başladı

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hizmete sundu.

İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanlarında bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekâna yerleştiren 'gerçek dünya' teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi.

Türkiye'de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimi de yeni bir boyut kazanacak. Yolcular 'İstanbul Airport' uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabilecek.

İNDİRİMLERDEN YARARLANMA FIRSATI

Dış Hatlar Terminali 'Bosphorus' alanında yolculara eşlik ederek mağazalar hakkında bilgi veren ve yönlendirmeler yapan 'CİGA' karakteri, yolcuları mağazalar arasında gezintiye çıkararak kampanyalar hakkında bilgilendirecek. AR teknolojisi sayesinde yolculara anlaşmalı mağazaların kampanya teklifleri ve indirim kodlarını verilerek, CİGA karakteriyle mağazaları gezerken indirimlerden de yararlanma fırsatı sunacak.

İGA'DA TEKNOLOJİK ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecek alışverişlerin İGA İstanbul Havalimanı'nın ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli olduğunun altını çizerek "Teknolojik altyapımız, yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve alışverişi çeşitlendiren geniş skalamızla birlikte havalimanımızdaki ticareti geliştirmek adına yaptığımız yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı'ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek. AR teknolojisi kullanılarak oluşturduğumuz bu Marketplace/Pazaryeri havalimanımızdan seyahat edecek olan yolcuların alışveriş keyfine konfor sağlamasının yanı sıra hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak" diye konuştu

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İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi başladı
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