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Giriş Tarihi: 1.7.2024 10:56

İstanbul Havalimanı'ndan rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 268 bin 275 yolcu ile 30 Haziran Pazar günü günlük yolcu rekorunu kırdığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı’ndan rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İstanbul Havalimanı 268 bini aşan yolcuyla 30 Haziran Pazar günü rekor kırdı.

İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 268 bin 275 yolcu ile 30 Haziran Pazar günü günlük yolcu rekorunu kırdığını açıkladı.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ulaşımda Zirveden İnmiyoruz

30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'mız 268 bin 275 yolcumuza hizmet verdi.

Açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile yeni bir rekora imza attık."

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İstanbul Havalimanı'ndan rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu
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