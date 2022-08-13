İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye 117 milyar euro

İSTANBUL Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80.7 milyar euroluk katkı yaptığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira 26 milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80.7 milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar euro Türkiye'ye kazanç" değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23.75 milyar euro, üretime 51.3 milyar euro, ihracata 4.2 milyar euro, vergiye 1.23 milyar euro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu. İstanbul Havalimanı ile zamandan 84.3 milyon, akaryakıttan 56.5 milyon, çevreden 7.8 milyon ve diğer kalemlerden 97.8 milyon olmak üzere toplam 246.4 milyon euro tasarruf edildi.