İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor: Bakan Karaismailoğlu rakamlarla açıkladı

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

Buna göre, 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Bu arada, sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına, 18 Eylül 2016'da günlük 1500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.