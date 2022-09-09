İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

Bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul'daki havalimanlarından 60 milyon 855 bin 818 kişi seyahat ederken geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının 25 milyon 5 bin 82 arttığı belirlendi.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından bu yana hızla artmaya devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçti. Ocak ayında başlayan artış, 8 ay süresince aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 8 ayında ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 41 MİLYON YOLCU UÇTU

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 41 milyon 143 bin 862 yolcu kullandı. Bu yolculardan 10 milyon 657 bin 810'u iç, 30 milyon 486 bin 52'si ise dış hatlardan seyahat etti. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 68, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 109 arttı.

Geçen yılın aynı döneminde 20 milyon 943 bin 199 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre yolcu sayısının 20 milyon 200 bin 663 arttığı hesaplandı. Bu dönemde yolcu artışı yüzde 96 olarak belirlendi.