İstanbul havalimanlarından taşınan yük yüzde 30, ticari seferler yüzde 45 arttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seferlerin iptal edildiği dönemde, hızlı ve kolay olan hava kargo taşımacılığı ile ticari seferler daha da önem kazandı. Salgın döneminde, dünyanın çeşitli noktalarına mal ve ürünlerin taşınmasında kara ve deniz taşımacılığında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle hava yolu daha çok tercih edilmeye başlandı. Alınan önlemlerle birlikte hava trafiğinin yoğunlaştığı yeni normal dönemde dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'da bulunan havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerde yaşanan belirgin artışlar istatistiklere de yansıdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde yapılan seferlerle iç hatta 7 bin 820, dış hatta 790 bin 314 ton yük nakledildi. Böylece toplam 798 bin 134 ton bagaj, kargo ve posta, bu havalimanından taşındı. Geçen yılın aynı döneminde yük miktarı ise 752 bin 770 ton olarak hesaplanmıştı.

Ocak-kasım döneminde, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile toplam 261 bin 143 ton yük taşındı. Bu yükün 128 bin 832 tonu iç, 132 bin 311 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanındaki seferlerle 199 bin 562 ton bagaj, kargo ve posta yükünün taşındığı belirlenmişti.

İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak ile kasım döneminde iç hatta 130 bin 349, dış hatta 1 milyon 186 bin 719 ton yük taşındı. Bu havalimanından yapılan seferlerle toplam 1 milyon 317 bin 68 ton yük başka noktalara nakledildi. Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul Havalimanı'ndan 870 bin 435 ton yükün taşındığı kayıtlara geçmişti.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından iniş-kalkış yapan uçaklarla taşınan toplam yük, iç hatta 267 bin 1, dış hatta 2 milyon 109 bin 344 olmak üzere 2 milyon 376 bin 345 ton olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul merkezli hava seferleriyle nakledilen yük 553 bin 578 ton artış gösterdi. Böylece nakledilen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığı kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 3 milyon 90 bin 524 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 77'sinin İstanbul havalimanlarından taşındığı tespit edildi.

İSTANBUL'DAN 427 BİN 264 TİCARİ SEFER

Bu yılın 11 ayında icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar da 2020'nin ocak-kasım dönemine göre yüzde 45'lik artış gösterdi.

Sadece bazı kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nda, bu dönemde toplam 17 bin 917 ticari sefer düzenlendi. Havalimanındaki seferlerin 263'ü iç, 17 bin 654'ü dış hatta icra edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, ocak ile kasımda iç hatta 101 bin 201, dış hatta 60 bin 98 ticari uçuş yapıldı. Bu dönemde toplam 161 bin 299 ticari sefer düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım döneminde iç hatta 71 bin 142, dış hatta 176 bin 906 olmak üzere toplam 248 bin 48 ticari uçuş gerçekleştirildi.

Bu dönemde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 427 bin 264 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 295 bin 331 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2021'in ocak ile kasım aylarında İstanbul'daki ticari uçuşların 131 bin 933 arttığı belirlendi.