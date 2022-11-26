Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirecek İstanbul HR Forum, 5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenecek etkinlikte yaklaşık 3 bin katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor. Forumda, Türkiye ve dünyadan akademisyenler, çeşitli sektör temsilcileri ile üniversite kariyer merkezlerinin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleri ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri de yer alacak. 40'dan fazla ülkeden profesyonelin bir araya geleceği forumda katılımcılar insan kaynakları yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak.