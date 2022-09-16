İstanbul ihracatçılarından sekiz ayda 7,2 milyar dolarlık ihracat

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

İstanbul ihracatçıları yılın ilk sekiz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 586 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç'e ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya'ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Norveç'e ise gemi ve yat ön plana çıktı.