İstanbul ihracatçılarından 1,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin açıklamasına göre, İstanbul ihracatçıları, 181 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4,9 oldu.

İİB, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile bu yılının ilk iki ayında yaklaşık 1 milyar 640 milyon dolar ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk iki ayında, değer bazında en fazla ihracatı 100 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 359 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, 2023 yılının ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, şubat ayında ise 820,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, şubat ayında en fazla ihracatı Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılının ilk iki ayında 567 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artışla 563 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 176 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 131 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 77 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yaklaşık 67 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış ile yaklaşık 47 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ, YENİ YILDA 25 ÜLKEDE 60'A YAKIN ETKİNLİK YAPMAYI PLANLIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, depremler nedeni ile Türkiye'nin zor bir dönem yaşadığını ve hala da yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Sezer, şunları kaydetti:

"Elbette bu durumun ihracat rakamlarımıza yansıması da kaçınılmaz oldu. İhracatçı ailesi olarak, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm gücümüz ile bölgeye koştuk, diğer taraftan da ihracatımızın artması için çalışmalarımıza devam ettik. Her zamankinden daha fazla çalışmamız ve ihracat yapmamız gerektiğinin farkındayız. İstanbul İhracatçı Birlikleri, yeni yılda 25 ülkede 60'a yakın etkinlik yapmayı planlıyor. Bu etkinliklerden 25 tanesi, Ticaret Bakanlığı'nın uzak ülkeler ihracat stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilecek. İİB, yeni yılda, 10 farklı ülkede gerçekleşecek en önemli 15 fuarın milli katılımını düzenleyecek."