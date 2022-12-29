İstanbul İl Tarım Müdürü: 220 bin kedi, 103 bin köpeğe çip takıldı

31 ARALIK'A KADAR BEYANNAME VERENLER 2023'TE CEZA ÖDEMEYECEK



Konuyla ilgili detayları paylaşan Ahmet Yavuz Karaca, "Sürenin 31 Aralık'ta bitmesinden dolayı yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Fakat vatandaşlarımız müsterih olsunlar, 39 ilçe ve il tarım ve orman müdürlüklerimizde biz çiplemeyi yapıyoruz. Aynı zamanda serbest veteriner hekimlerde de çipleme yapılabiliyor. Oldu ki yetiştiremediler. 31 Aralık 2022 mesai bitimine kadar verecekleri beyannamelerle onlara randevular verilecek. Bu beyannameleri kendilerine yakın olan serbest veteriner hekimlere de verebilirler, il ve ilçe tarım müdürlüklerine de verebilirler. İlçe tarım ve orman müdürlüklerine ve serbest veteriner hekimlere vermiş oldukları beyannamelerden sonra onlara randevu oluşturulacak ve 2023 içerisinde peyderpey çağırılarak çipleri takılacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 220 BİN KEDİ, 103 BİN KÖPEĞİN ÇİPLEME VE KAYIT İŞLEMİ BİTTİ



İstanbul'da yoğun talep olduğunu belirten Karaca, dün itibariyle yaklaşık 220 bin kedi, 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işlemlerinin bitirildiğini açıkladı. Karaca, "Son günlerde yoğunlaştı, yoğun miktarda mikro çip ve karne ihtiyacı doğduğundan dolayı, bazı bölgelerde bitmiş olabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, bakanlığımızın yapmış olduğu bir şey beyannameler. Şu anda İstanbul olarak biz 220 bin civarında kedi, 103 bin civarında köpeğin çipleme ve kayıt işlemini bitirdik. Buradaki amacımız, hayvanları kayıt altına alacağız. Sahipsiz hayvanların, sokak hayvanlarının bir çoğunluğu bir şekilde edinilmiş ve sokağa bırakılmış hayvanlar oluşturmakta. Artık çiplenip, üzerinize aldığınız hayvanla ilgili olarak 'hayvan sahibi' olarak sorumluluğunuz başlıyor" dedi.

HAYVANI KİM SOKAĞA BIRAKTI BİLİNECEK, AYIP İLANI SİSTEME GİRECEK



Dijital kimlik uygulamasının hayvanları korumayı amaçladığını ifade eden Karaca, "Eğer siz bu sorumluluklarınızı yerine getirmez hayvanı sokağa bırakırsanız, sokakta bulduk diyelim o hayvanı, sahibinin kim olduğu belli olacak. Size bir süre tanınacak ve gelip hayvanı almazsanız, idari işlem uygulanacak. Hayvan kaybolduğunda, o mikroçiple bize başvuracaksınız ve bu hayvanın ayıp ilanını biz sisteme sokacağız. Bir yerde yakalandığında, görüldüğünde, tedavi için bir kliniğe geldiğinde sistem görecek. Hayvan sahibini de bulup onları birbirine kavuşturmuş olacağız. Sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması açısından da, çip üzerinden sağlıkları takip edileceği için önemli bir işlem görecek. Birçok faydası olacak. Sahipsiz hayvanların çiplenmesini de yerel yönetimler üzerinden yapmaktayız" ifadelerini kullandı.



Çip sorunu olmadığını da dile getiren Karaca, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak bizim çip sorunumuz şu an yok. Olmasa da bitse dahi, beyannameyi alıyoruz, onları çağırıp randevu verip çipliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ama 31 Aralık 2022 tarihine kadar bir şekilde serbest veteriner hekime ve ya il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmalarını önemle rica ediyoruz. Çiplettirmezlerse, kayıt altına almazlarsa 3 bin 623 TL idari para cezası var" ifadelerini kullandı.

GEREKLİLİK OLARAK GÖRDÜĞÜM İÇİN TAKTIRIYORUM



Kedisi için gelen Muhammet Mutlu, "Ben sokaktan sahiplendim, yeni oldu o yüzden bu kadar bekledim. Çipin çok yararı olacağını düşünmüyorum ama, sonuçlarını sonradan göreceğiz" dedi.



Kemal Karlas da, "Biraz yoğunduk o yüzden bu kadar bekledik. Ben kedimi donmak üzereyken sokaktan aldım. Kimin saldığı belli değil. En azından böyleyeri ceza ödesin" diye konuştu.



Arzu Esmeray da, "Sistemsel bir yoğunluk var. İnsanların son zamanlarda akın etmesinden dolayı. Biz de ilk başta taktırmayı düşünmüyorduk ama, son anda gelenlerden olduk. Evden dışarı çıkmıyorlar, aşıları tamam, kontrolleri yapılıyor diye düşündüğümüz için taktırmayı düşünmemiştik. Gereklilik olarak gördüğüm için taktırıyorum" ifadelerini kullandı.