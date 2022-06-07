İstanbul ile Buhara arasında hava köprüsü kuruldu

"ÖZBEKİSTAN'IN TARİH KOKAN SOKAKLARI DÜNYAYA AÇILACAK"

Buhara uçuşlarının başlaması ile ilgili görüşlerini belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sahip olduğu değerleri ile gezginleri tarihi bir yolculuğa çıkaran Buhara'yı uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Geçmişi ve bugünü bir arada yaşayan bu kadim şehre düzenleyeceğimiz uçuşlarımız ülkemiz ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve manevi bağları desteklerken Özbekistan'ın tarih kokan sokaklarını dünyanın dört bir yanından gezginlere açacaktır. Uçuşlarımızın hem Türkiye hem de Özbekistan için hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

UÇUŞLAR HAFTANIN İKİ GÜNÜ OLACAK

7 Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı- Buhara Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 2 günü (salı ve cuma) icra edilecek ve İstanbul Havalimanı'ndan saat 01.30'da, Buhara Havalimanı'ndan ise yerel saatle 09.10'da düzenlenecek. Türk- İslam dünyasının ruhani kalbi ve ''Kubbetü'l İslam'' (İslam'ın kubbeleri) unvanına sahip üç şehirden biri olan Buhara, zengin ilim tarihi, kültürü ve İslami dokusuyla geçmişten günümüze milyonlarca turistin ilgisini çekmiştir. Tarih boyunca Türk- İslam Dünyası'yla bağlarını güçlendiren Türkiye, bayrak taşıyıcının gerçekleştireceği seferlerle bölgeye olan ilgiyi daha da artırmayı hedefliyor.