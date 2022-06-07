İstanbul ile Buhara arasında hava köprüsü kuruldu

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağına yeni destinasyonlar eklemeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, Orta Asya'nın 2500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO ''Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan kadim şehri Buhara'ya uçmaya başladı. Küresel markanın 7 Haziran günü TK266 sefer sayısıyla şehre ilk kez teker koyan Airbus A321neo tipi uçağı havalimanında su takı ile karşılandı.
THY'NİN UÇTUĞU DESTİNASYON SAYISI 339'A ÇIKTI
Hattın açılışında konuşan Türk Hava Yolları Satış Başkanı Mahmut Yayla, şöyle konuştu:
Türk Hava Yolları olarak dünyada en çok ülkeye uçan hava yoluyuz. İstanbul Buhara uçuşları ile birlikte dünyada uçtuğumuz destinasyon sayısını 339'a çıkarmanın haklı sevinç ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul Buhara uçuşlarıyla birlikte Asya ve Uzak Doğu bölgemizde uçtuğumuz nokta sayısını 46'ya çıkarmış bulunuyoruz. Özbekistan'da Buhara'Yla birlikte 5'inci noktayı açıyoruz. Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Buhara 2500 yıldan daha eski bir tarihe sahip, İbni Sina ve İmam Buhari başta olmak üzere birbirinden kıymetli bilim ve ilim insanlarını yetiştirmiş kadim bir şehir.
"YENİ UÇUŞLARLA BUHARA'YA GELEN TURİSTLERİN ARTMASINI BEKLİYORUZ"
Pandemi öncesi 2019'da Buhara'yı ziyaret eden turist sayısının 3.7 milyon olduğuna değinen Yayla, şunları söyledi:
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Buhara uçuşlarıyla birlikte pandeminin azaldığı bu dönemde turist sayısının artmasını ve Buhara'ya daha fazla turist gelmesini bekliyoruz. 1933 yılında 5 uçaktan oluşan filoyla kurulan Türk Hava Yolları bugün itibariyle 375 uçaklık büyük bir filoya sahip. Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla uluslararası destinasyona uçan hava yolu ünvanına sahip. Dünya daha büyük keşfet mottomuz ışığında birinci hedefimiz yolcularımızı dünyayı keşfetmeye davet etmek. Buhara'nın bu noktada var ettiği çok şey var. Başlayan uçuşlarımızla pandemi sonrası bu kadim şehrin ve yakın bölgelerin yeniden keşfetmeyi bekleyen gezginler ile dolacağına inanıyoruz.
"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GELİŞECEK"
İstanbul Buhara uçuşlarının başlamasının iki ülke arasında gelişen işbirliğinin bir yansıması olduğunu dile getiren Türkiye'nin İstanbul Büyükelçisi Olgan Bekar, şöyle devam etti:
Orta Asya'nın nabzı olarak Özbekistan'ı, Özbekistan'ın kalbi olarak da Buhara'yı görüyoruz. Bu kadar kadim bir şehre yine Türkiye'nin kalbi sayılan kadim İstanbul'dan uçuşların başlamasını kutluyoruz. Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konan hedefler doğrultusunda Türk Hava Yolları da üzerine düşeni başarıyla yapmaktadır. Bu işbirliğinin bu uçuşla ülkeler arasında ittifakın daha da geliştireceğine eminim.
"ÖZBEKİSTAN'IN TARİH KOKAN SOKAKLARI DÜNYAYA AÇILACAK"
Buhara uçuşlarının başlaması ile ilgili görüşlerini belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sahip olduğu değerleri ile gezginleri tarihi bir yolculuğa çıkaran Buhara'yı uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Geçmişi ve bugünü bir arada yaşayan bu kadim şehre düzenleyeceğimiz uçuşlarımız ülkemiz ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve manevi bağları desteklerken Özbekistan'ın tarih kokan sokaklarını dünyanın dört bir yanından gezginlere açacaktır. Uçuşlarımızın hem Türkiye hem de Özbekistan için hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.
UÇUŞLAR HAFTANIN İKİ GÜNÜ OLACAK
7 Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı- Buhara Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 2 günü (salı ve cuma) icra edilecek ve İstanbul Havalimanı'ndan saat 01.30'da, Buhara Havalimanı'ndan ise yerel saatle 09.10'da düzenlenecek. Türk- İslam dünyasının ruhani kalbi ve ''Kubbetü'l İslam'' (İslam'ın kubbeleri) unvanına sahip üç şehirden biri olan Buhara, zengin ilim tarihi, kültürü ve İslami dokusuyla geçmişten günümüze milyonlarca turistin ilgisini çekmiştir. Tarih boyunca Türk- İslam Dünyası'yla bağlarını güçlendiren Türkiye, bayrak taşıyıcının gerçekleştireceği seferlerle bölgeye olan ilgiyi daha da artırmayı hedefliyor.