İstanbul kruvaziyer turizminde rekor kırdı

Türkiye'deki limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısının önceki yılın aynı dönemine göre önemli artış gösterdiğini belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbulumuz, 2025'in ilk 8 ayında kruvaziyer limanlarında toplam 410 bin 577 yolcuyu ağırladı" denildi. Açıklamada, "Kruvaziyer turizmi konusunda bölgesel bir merkez olma yolunda tüm hızıyla ilerleyen dünyanın göz bebeği İstanbulumuz, yeni bir rekora daha imza attı. 2025'te toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53.1 artarak 2 katına çıktı" ifadelerine yer verildi.