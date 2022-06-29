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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:09

İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı

AA
İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı

İstanbul mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı bu yılın ilk beş ayında 5 milyon 284 bin 714 oldu. Mayısta ise İstanbul'u 1 milyon 402 bin 366 kişi ziyaret etti.

Kente mayısta 1 milyon 381 bin 339 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 21 bin 27 oldu.

Mayıs ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1444, Sabiha Gökçen'den 373 bin 527 ve İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 6 bin 368 turist kente gelirken, Karaköy Limanı'ndan 15 bin 986, Tuzla Limanı'ndan 2 bin 87, Zeytinburnu Limanı'ndan 997, Ambarlı Limanı'ndan 216, Haydarpaşa Limanı'ndan 600, Pendik Limanı'ndan 21, Marmara Limanı'ndan 39 ve Sarayburnu Limanı'ndan 1081 kişi şehre giriş yaptı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 72,85'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27,04'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

TURİST SAYISINDA ALMANLAR İLK SIRADA YER ALDI

İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 115 bin 635 turistle ilk sırada yer aldı.

Almanları sırasıyla 98 bin 751 turistle İranlılar, 92 bin 455 turistle Ruslar, 70 bin 733 turistle Amerikalılar, 65 bin 243 turistle İngilizler, 57 bin 824 turistle Fransızlar, 46 bin 755 ile İsrailliler, 34 bin 816 ile Iraklılar, 34 bin 777 ile Hollandalılar ve 32 bin 204 turistle Özbekistanlılar takip etti.

Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,25'ini oluştururken, yüzde 7,04'ünü İranlılar, yüzde 6,5'ini Ruslar, yüzde 5,04'ünü Amerikalılar, yüzde 4,65'ini İngilizler, yüzde 4,12'sini Fransızlar ve yüzde 3,33'ünü İsrailliler oluşturdu.

MAYISTA İSTANBUL'A 194 ÜLKEDEN TURİST GELDİ

Söz konusu dönemde İstanbul'a 194 ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülkeler birer kişiyle Tuvalu, Mikronezya Federe Devletleri, Tonga, Papua Yeni Gine ve Guyana oldu.

İstanbul'u en son 2019 yılının ağustosunda 1 milyon 540 bin 120 turist ziyaret etmişti. İstanbul, mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçiyle son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da son 33 ayda gelen turist sayısı şöyle:

Aylar Turist Sayısı
Mayıs 2022 1.402.366
Nisan 2022 977.888
Mart 2022 1.156.400
Şubat 2022 956.482
Ocak 2022 791.578
Aralık 2021 1.044.693
Kasım 2021 997.620
Ekim 2021 1.152.771
Eylül 2021 975.916
Ağustos 2021 1.002.722
Temmuz 2021 1.130.999
Haziran 2021 684.621
Mayıs 2021 384.630
Nisan 2021 419.686
Mart 2021 545.608
Şubat 2021 350.913
Ocak 2021 334.825
Aralık 2020 408.040
Kasım 2020 439.920
Ekim 2020 533.405
Eylül 2020 460.670
Ağustos 2020 436.198
Temmuz 2020 301.930
Haziran 2020 66.725
Mayıs 2020 847
Nisan 2020 960
Mart2020 374.101
Şubat 2020 962.151
Ocak 2020 1.017.034
Aralık 2019 1.127.915
Kasım 2019 1.088.372
Ekim 2019 1.347.554
Eylül 2019 1.359.175
Ağustos 2019 1.540.120

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İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı
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